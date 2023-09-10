Чемпионат России по пляжному волейболу завершился в Анапе

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Завершились последние игры чемпионата России по пляжному волейболу, который проходил с 7 по 10 сентября в Анапе. Определены победители соревнований у мужчин и женщин.

Фото: Openverse

В мужской сетке соревнований первенство завоевали Олег Стояновский и Илья Лешуков, представляющие волейбольный клуб "Факел" из Нового Уренгоя. В финале они одолели местных спортсменов из "Витязя" (Анапа) — Вячеслава Красильникова и Константина Семёнова. Матч завершился со счётом 21:11, 21:9. Это уже вторая подряд победа для этой спортивной пары в финале.

В женской части соревнований чемпионом России стали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина из московского клуба "Динамо". В битве за чемпионский титул они одержали верх над Марией Егоровой и Марией Бочаровой из "Локомотива" (Калининградская область) со счётом 21:13, 21:11.

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Чемпионат России по пляжному волейболу в Анапе (Витязево), взгляд с трибун!