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Назван любимый продукт Криштиану Роналду. Рассказываем о спирулине

Спорт

В мире суперфудов есть как широко раскрученные продукты, так и малоизвестные, но не менее ценные для здоровья. Одним из таких суперфудов является спирулина, о которой узнал весь мир благодаря футболисту Криштиану Роналду. Этот удивительный продукт является идеальным источником белка и мощным антиоксидантом, способным сдерживать развитие раковых клеток.

Назван любимый продукт Криштиану Роналду. Рассказываем о спирулине
Фото: openverse.org

Спирулина

Спирулина — это вид водорослей, которые, технически говоря, относятся к классу тиновых водорослей. Она часто продается в виде порошка или таблеток, которые можно добавлять в напитки или пищу. Уже в древности ацтеки использовали спирулину для лечения разнообразных заболеваний и поддержания хорошей физической формы. Сегодня спирулину активно добавляют в полезные смузи и другие блюда.

Белок

По содержанию белка спирулина сравнима с мясом и яйцами, что делает ее отличным продуктом для диеты, особенно для вегетарианцев. Это невероятное богатство белком делает ее идеальным выбором для поддержания мышечной массы и общего здоровья.

Мощный антиоксидант

Антиоксиданты играют важную роль в нашем организме, борясь со свободными радикалами — веществами, которые наносят вред клеткам. Согласно диетологу Бет Червони, антиоксиданты способны нейтрализовать свободные радикалы, которые мы встречаем в повседневной жизни. Они также способствуют снижению воспаления и уменьшают риск развития серьезных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, астма, заболевания сердца и рак.

Защита от рака

Исследование, опубликованное в 1995 году, подтвердило, что спирулина может быть эффективной в борьбе с опухолями у людей, страдающих раком полости рта. Ученые обнаружили, что даже однограммовая доза спирулины в день в течение года способствовала сокращению опухолей у 45% участников исследования.

Помощь при аллергии

Исследования показали, что регулярное употребление спирулины может облегчить симптомы сезонной аллергии, такие как насморк и зуд.

Здоровье зубов

Спирулина обладает антибактериальными свойствами, которые способствуют борьбе с вредными микробами. В дополнение к этому ученые разработали специальный раствор со спирулиной для полоскания рта. Люди, использовавшие этот раствор, отметили снижение образования налета и гингивита.

Ограничения употребления

Стоит отметить, что, несмотря на множество полезных свойств, у спирулины есть свои ограничения. От ее употребления лучше воздержаться беременным и кормящим женщинам, а также людям с проблемами иммунной системы, диабетом, заболеваниями крови, аллергией на моллюсков или морепродукты, а также тем, кто не переносит йод.

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Гипотонический напиток CR7 DRIVE — совместный проект Криштиану Роналду и Herbalife Nutrition
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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