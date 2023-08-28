Месси могут наказать после дебютной игры в MLS

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий Лионель Месси из команды "Интер Майами" может понести наказание после своего дебютного матча в MLS. По мнению Goal, действия аргентинца нарушили правила лиги.

Фото: openverse.org

Вопрос возник в связи с тем, что 36-летний футболист отказался общаться с журналистами после матча с "Нью-Йорк Ред Буллз" (2:0).

Майамский "Интер" нанял для Месси телохранителя, который сопровождает его даже на поле.

Напомним, что в своем дебютном матче в MLS Месси вышел на поле на 60-й минуте и забил свой первый гол в лиге на 89-й минуте. Всего за девять матчей за американский клуб аргентинец забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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