Роман Костомаров впервые вышел на лёд после ампутации

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

После длительного периода отсутствия на льду Роман Костомаров снова вернулся к фигурному катанию. Зрители стоя приветствовали спортсмена аплодисментами, пишут Дни.ру.

Известный олимпийский чемпион 2006 года, двукратный обладатель звания чемпиона мира и трехкратный победитель чемпионатов Европы, Роман Костомаров, сделал свой возвращение на лед. Воссоединение с публикой состоялось на шоу Ильи Авербуха под названием "Письма любви", которое прошло на курорте в Сочи. В момент выступления его жены, Оксаны Домниной, Роман вышел на лед, но в этот раз в спортивных кроссовках. Это было его первое публичное появление после долгой борьбы с тяжелым заболеванием и ампутацией конечностей, сообщает информационный ресурс "Царьград".

Александр Энберт, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях по фигурному катанию, поделился своим мнением о поступке Романа Костомарова. Он назвал это событие волевым шагом.

"Конечно, это было очень впечатляющее и трогательное событие — возвращение Романа на лед. Эмоционально это было непросто, учитывая, что он только начинает адаптироваться к своему новому состоянию, но это действительно демонстрирует его сильную волю. Я думаю, что для многих это станет источником вдохновения", — сообщил спортсмен журналистам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы: показал процесс реабилитации