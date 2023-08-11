Криштиану Роналду грозят неприятности за крестное знамение после гола

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Криштиану Роналду, нападающий клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, может столкнуться с юридическими последствиями из-за религиозного жеста, который он продемонстрировал во время матча. Согласно законам Саудовской Аравии, подобные действия считаются недопустимыми.

Фото: daytimenews.ru

Перед своим фирменным празднованием забитого мяча в ворота "Аль-Шорты" Роналду на бегу совершил крестное знамение — жест, прямо запрещенный на территории Саудовской Аравии в соответствии с ее законодательством.

Любые жесты, связанные с христианством, считаются в Саудовской Аравии нарушением закона, поскольку воспринимаются как попытка склонить других к принятию христианской веры.

Последствия таких действий могут быть вплоть до ареста. Прецедент уже создан: бывший игрок команды "Аль-Наср" Хуан Пабло Пино был арестован за татуировку с изображением Иисуса Христа.

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