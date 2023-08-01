Российский футбольный союз полностью отстранил от футбольной сферы двух бывших игроков

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Комитет по этике Российского футбольного союза принял жесткие меры в отношении двух бывших игроков, замешанных в букмекерской деятельности. Как сообщает официальный сайт союза, Роману Клюкину, выступавшему за "Электрон" во Второй лиге, запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение 10 лет. Аналогичный запрет на пять лет получил Максим Яковлев, бывший игрок команды "Пересвет", выступавшей во Второй лиге.

Нарушение регламента РФС

Оба игрока были наказаны в связи с нарушением статьи 18 регламента РФС, которая строго запрещает участие в футбольных пулах и азартных играх.

Наказания арбитра

В дополнение к наказанию игроков Комитет по этике принял меры в отношении арбитра Андрея Мешкова, судившего как в Молодежной футбольной лиге, так и в Юношеской футбольной лиге. За причастность к нарушению статей 18 и 21 регламента РФС по этике Мешков оштрафован на 25 000 рублей. Кроме того, ему будет назначен трехлетний условный запрет на любую деятельность, связанную с футболом.

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