В недавнем заявлении, опубликованном в газете La Gazzetta dello Sport, генеральный директор итальянского футбольного клуба "Сассуоло" Джованни Карневали раскрыл причины отказа от продажи бразильского защитника Рожерио в российский клуб "Спартак". Предложение "Спартака" составило восемь миллионов евро, но Карневали и клуб решили отказаться от сделки по этическим соображениям, заявив, что предпочитают не вступать в сделки с российскими клубами.
Переговоры о возможном трансфере вел агент Рожерио, и хотя финансовый аспект сделки был значительным, "Сассуоло" принял осознанное решение поставить "свою этику" на первое место по сравнению с денежной выгодой. По словам Карневали, клуб не остановила возможность бесплатного расставания с игроком по истечении его контракта. Вместо этого они твердо отказались вести переговоры с российскими клубами.
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