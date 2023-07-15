Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Португальский футболист Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Об этом достижении сообщается на сайте организации.

Фото: daytimenews.ru

Роналду возглавил список Forbes

Криштиану Роналду впервые с 2017 г. и в третий раз в целом возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, получив звание рекордсмена Гиннесса как самый высокий годовой доход среди спортсменов в 2023 г.

Доходы Роналду

По данным журнала Forbes, рекордный годовой доход Роналду составил 136 млн долларов, из которых 46 млн долларов он заработал на футбольном поле и 90 млн долларов — вне его.

Месси и Мбаппе следуют примеру

Вторую позицию в списке занял аргентинец Лионель Месси с годовым доходом 130 млн. долл. Замыкает тройку лидеров французская сенсация Килиан Мбаппе с общим доходом 120 млн долл.

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