Футболиста "Монако" обвинили в сексуальном насилии

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Висам Бен-Йеддер, известный футболист клуба "Монако", стал объектом расследования в связи с сексуальным насилием. Как сообщает France Info, две молодые женщины 19 и 20 лет обвинили Бен-Йеддера и еще одного молодого человека в сексуальных домогательствах после проведенного вместе вечера. Инцидент произошел 10 июля в коммуне Босолей, расположенной недалеко от Монако.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Личность второго участника инцидента не разглашается, однако предполагается, что это 25-летний брат Бен-Йеддера. В настоящее время расследование продолжается, ни Бен-Йеддер, ни его брат не взяты под стражу.

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Wissam Ben Yedder - Technical Elegance