Вдова Коби Брайанта выиграла суд по делу об инвестициях покойного баскетболиста

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Ванесса Брайант, вдова покойного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта, одержала юридическую победу в судебном деле, касающемся значительных инвестиций в компанию по производству спортивных напитков Bodyarmor, сообщает TMZ.

Инвестиции Коби Брайанта в Bodyarmor

В 2013 году Коби Брайант, пятикратный чемпион НБА, вложил 6 миллионов долларов в 10% акций компании Bodyarmor. Однако за полгода до своей трагической смерти в 2019 году президент компании Kobe Inc. Молли Картер заявила, что Брайант обещал ей 2% акций. В 2021 году Coca-Cola приобрела Bodyarmor за ошеломляющую сумму в 5,6 миллиарда долларов, что привело к появлению сообщений о том, что семья Брайанта получила 400 миллионов долларов от этих инвестиций.

Юридическая битва

Молли Картер обратилась в суд, и в ответ Ванесса Брайант подала встречный иск, утверждая, что Картер нарушила свою фидуциарную обязанность действовать в интересах компании и нарушила пункт о конфиденциальности, обсуждая баскетболиста и его семью. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Картер назвала Брайанта "придурком", "глупым выскочкой" и "негодяем". Кроме того, она оскорбляла Ванессу Брайант и ее семью.

Триумф Ванессы Брайант

Ванесса Брайант одержала победу в арбитражном суде, успешно защитившись от первоначального иска и выиграв встречный иск. В результате ей было присуждено более 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации за оплату услуг ее юридической команды. Впоследствии юридическая команда Брайанта подала документы с просьбой к Верховному суду округа Ориндж ратифицировать решение арбитража.

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