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Дарья Касаткина прокомментировала поведение украинский теннисистов на соревнованиях

0:46
Спорт

26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 11-е место в мире, прокомментировала тот факт, что украинские игроки отказываются пожимать руки российским и белорусским игрокам после матчей.

"Позиция игроков из Украины довольно чёткая, и мы должны её принимать и уважать. Мы должны это делать, и фанаты тоже обязаны это принять", — сказала Касаткина после победы в первом круге турнира в Истборне (Великобритания).

В матче первого круга Касаткина (9) обыграла украинку Ангелину Калинину, занимающую 26-е место в мире, со счетом 6-3, 6-1. Калинина не пожала руку российской теннисистке.

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ДАРЬЯ КАСАТКИНА: каминг-аут, смена гражданства и первое появление с Натальей Забияко
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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