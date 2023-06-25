Петра Квитова завоевала чемпионство WTA-500 в Берлине

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Чешская теннисистка Петра Квитова, занимающая девятое место в мире, стала чемпионкой турнира WTA-500 на травяном корте, проходившего в Берлине (Германия). В финальном матче она одержала победу над хорватской теннисисткой Донной Векич, занимающей 23-е место в рейтинге, в двух сетах: 6-2, 7-6 (8-6).

Фото: www.tyzden. sk/kultura/40583/sportovec-vikendu-sportovy-pribeh-roka-pokojne/

Эта победа стала для Петры Квитовой 31-м титулом WTA в ее карьере и вторым в этом сезоне. Ранее, в 2023 году, чешская теннисистка стала чемпионкой турнира WTA-1000 на хардовом корте в Майами (США), обыграв в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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Petra Kvitova vs. Donna Vekic | 2023 Berlin Final | WTA Match Highlights