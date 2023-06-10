Вратарь "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико вновь введен в искусственную кому, как сообщает Le Parisien.
Вратарь по-прежнему находится в больнице в Севилье. 7 июня сообщалось, что состояние Рико постепенно улучшается, но остается тяжелым. Сегодня, 9 июня, стало известно, что врачи вновь прибегли к седативным препаратам.
Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу в Севилье, где было диагностировано кровоизлияние в мозг. Позже представители вратаря заявили, что инцидент произошел из-за столкновения повозки, запряженной мулом, и сбежавшей лошади.
Рико выступал за "Пари Сен-Жермен" с 2020 года. Контракт вратаря с клубом действует до 2024 года.
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