Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вновь введен в искусственную кому

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Вратарь "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико вновь введен в искусственную кому, как сообщает Le Parisien.

Фото: www.marca. com/en/football/psg/2022/11/15/63737a37ca47413b638b4591.html

Вратарь по-прежнему находится в больнице в Севилье. 7 июня сообщалось, что состояние Рико постепенно улучшается, но остается тяжелым. Сегодня, 9 июня, стало известно, что врачи вновь прибегли к седативным препаратам.

Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу в Севилье, где было диагностировано кровоизлияние в мозг. Позже представители вратаря заявили, что инцидент произошел из-за столкновения повозки, запряженной мулом, и сбежавшей лошади.

Рико выступал за "Пари Сен-Жермен" с 2020 года. Контракт вратаря с клубом действует до 2024 года.

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