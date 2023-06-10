"Барселона" не хочет подписывать Неймара из-за образа жизни игрока

Бразильский нападающий Неймар не вернется в "Барселону", согласно последним сообщениям Sport. Образ жизни игрока вызывает опасения в стане "Барселоны", а еще одним препятствием, мешающим трансферу, являются частые травмы Неймара.
Кроме того, "Барселона" не может предоставить никаких гарантий относительно регистрации бразильца из-за вопросов финансового фэйр-плей.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Неймар выставлен на трансфер, и несколько клубов Английской Премьер-лиги проявили интерес к его подписанию.
Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года, а его контракт истекает в 2025 году. В предыдущем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех соревнованиях, забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.
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