"Барселона" не хочет подписывать Неймара из-за образа жизни игрока

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бразильский нападающий Неймар не вернется в "Барселону", согласно последним сообщениям Sport. Образ жизни игрока вызывает опасения в стане "Барселоны", а еще одним препятствием, мешающим трансферу, являются частые травмы Неймара.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Кроме того, "Барселона" не может предоставить никаких гарантий относительно регистрации бразильца из-за вопросов финансового фэйр-плей.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Неймар выставлен на трансфер, и несколько клубов Английской Премьер-лиги проявили интерес к его подписанию.

Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года, а его контракт истекает в 2025 году. В предыдущем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех соревнованиях, забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.

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