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Овечкин запросил патент на фразу: "I'm okay. Russian machine never breaks"

1:09
Спорт

Капитан Washington Capitals Александр Овечкин недавно подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию фразы "Я в порядке. Русская машина никогда не ломается" ("I'm okay. Russian machine never breaks"), как сообщает Adindex.

Овечкин запросил патент на фразу: "I'm okay. Russian machine never breaks"
Фото: smotrim.ru

Заявка включает более 10 классов Международной классификации товаров и услуг, что позволяет брендировать продукты питания, сувениры, образовательные академии, одежду и амулеты.

Овечкин впервые произнес фразу "Я в порядке. Русская машина никогда не ломается" более 15 лет назад в начале своего второго сезона в НХЛ. Это произошло, когда российский нападающий упал на лед после броска защитника "Вашингтон Кэпиталз" Шона Моррисона. Его товарищи по команде пришли ему на помощь и помогли покинуть каток. На следующий день, когда Овечкина спросили о его состоянии, он ответил знаменитой фразой, которая быстро распространилась в СМИ: "Я в порядке. Русская машина никогда не ломается".

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Пятерка Овечкина, знакомство с Ди Каприо, игра за «Спартак», рецепт идеального хот-дога // ЭФБ №26
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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