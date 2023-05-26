Российский футбольный союз (РФС) инициировал процесс подключения арены "Енисей" к системе VAR, сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает "Чемпионат".
В случае, если "Енисей" выйдет в "стыки", есть большая вероятность, что свой домашний матч он проведет на арене. На этой неделе РФС провел техническую инспекцию стадиона и начал перевозить часть оборудования из Москвы и Жигулевска.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил происшествие в столице региона.