Стадион "Енисея" РФС оборудует системой VAR

0:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский футбольный союз (РФС) инициировал процесс подключения арены "Енисей" к системе VAR, сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает "Чемпионат".

Фото: www.worldsport. ge/ge/page/167130_oficialurad-premierligis-gundebma-var-is-sistemis-gamoyenebaze-uari-ganacxades

В случае, если "Енисей" выйдет в "стыки", есть большая вероятность, что свой домашний матч он проведет на арене. На этой неделе РФС провел техническую инспекцию стадиона и начал перевозить часть оборудования из Москвы и Жигулевска.

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