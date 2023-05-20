Казанский "Рубин" вернулся в Российскую Премьер-лигу

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Казанский "Рубин" вернулся в Российскую Премьер-лигу после годичного вылета. Казанская команда обыграла "Балтику" со счетом 1:0 и вышла на первое место в турнирной таблице Первой лиги.

Фото: facebook.com/ FC Rubin / ФК «Рубин»

"Алания", идущая на третьем месте, упустила возможность догнать "Рубин". Владикавказская команда отстает на девять очков, а до конца сезона осталось два тура.

Единственный гол в матче "Балтика" — "Рубин" забил Марат Апшацев, открыв счет в конце первого тайма. На 49-й минуте полузащитник "Рубина" Олег Иванов не реализовал пенальти.

В других матчах тура "Краснодар-2" разгромил "Велес" 5:2, ульяновская "Волга" обыграла махачкалинское "Динамо" 2:0, "Уфа" выиграла у "КАМАЗа" со счетом 1:0, "Енисей" сыграл вничью с "Нефтехимиком" 2:2, "СКА-Хабаровск" обыграл "Волгарь" 2:0, а матч "Акрон" — "Алания" завершился безголевой ничьей.

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