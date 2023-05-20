Бывший защитник сборной Украины, киевского "Динамо" и московского "Спартака" Владислав Ващук сообщил в социальных сетях, что вступил в войска ВСУ. Он стал солдатом Национальной гвардии Украины. Это шокировало его родных и близких.
Он сообщил, что это было его личным решением.
"Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук", — написал бывший футболист.
48-летний Ващук провёл 29 матчей за "Спартак", в которых забил один гол. Он также выступал за одесский "Черноморец", ЦСК ВСУ и другие команды.
С 1996 по 2007 год бывший футболист играл за национальную сборную Украины. Вместе с командой вышел в четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году. В настоящее время он занимает должность вице-президента Ассоциации пляжного футбола Украины.
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