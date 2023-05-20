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Экс-футболист московского "Спартака" Владислав Ващук стал солдатом Национальной гвардии Украины

1:02
Спорт

Бывший защитник сборной Украины, киевского "Динамо" и московского "Спартака" Владислав Ващук сообщил в социальных сетях, что вступил в войска ВСУ. Он стал солдатом Национальной гвардии Украины. Это шокировало его родных и близких.

Экс-футболист московского "Спартака" Владислав Ващук стал солдатом Национальной гвардии Украины
Фото: https://ru.wikipedia.org

Он сообщил, что это было его личным решением.

"Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук", — написал бывший футболист.

48-летний Ващук провёл 29 матчей за "Спартак", в которых забил один гол. Он также выступал за одесский "Черноморец", ЦСК ВСУ и другие команды.

С 1996 по 2007 год бывший футболист играл за национальную сборную Украины. Вместе с командой вышел в четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году. В настоящее время он занимает должность вице-президента Ассоциации пляжного футбола Украины.

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Владислав Ващук: о важных матчах, переходе в Спартак и жизни после футбола
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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