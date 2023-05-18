По решению ЭСК РФС судья ошибочно удалил игрока "Спартака" в матче с "Химками"

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) приняла несколько решений по матчу 27-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2022/2023 между "Химками" и "Спартаком" (1:1). После матча команда "Спартак" подала апелляцию в красно-белых с просьбой рассмотреть пять инцидентов. Комиссия пришла к выводу, что в четырех из них арбитр Евгений Кукуляк принял правильные решения, а в одном инциденте была допущена ошибка.

Фото: Соц.сети РФС

Ошибочное решение:

Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и впоследствии удалил игрока № 97, Данила Денисова из команды "Спартак", на 45+1-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев для неосторожного нарушения правил этим игроком против игрока № 16, Жану Бикела из команды "Химки", во время борьбы за мяч. Судья отреагировал на реакцию игрока "Химок", который симулировал серьезную травму во время этого эпизода. Поэтому комиссия единогласно считает, что судья должен был ограничиться назначением свободного удара за неосторожный фол в этом игровом эпизоде, не налагая дисциплинарного взыскания.

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«Химки» – «Спартак». Обзор матча | РПЛ 2022/23