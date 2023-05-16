Восьмой раз подряд в истории россиянин выиграет Кубок Стэнли

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Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между командами "Даллас Старз" и "Сиэтл Кракен". Игра проходила в American Airlines Center в Далласе. Хозяева победили со счетом 2:1, обеспечив себе место в полуфинале Кубка Стэнли.

Фото: bookmaker-info. com/en/2019_nhl_playoffs

В полуфинале турнира "Даллас Старз" встретится с "Вегас Голден Найтс", которые на четвертьфинальной стадии оказались сильнее "Эдмонтон Ойлерз". В другом полуфинальном матче встретятся "Каролина Харрикейнз" и "Флорида Пантерз". В каждой из четырех команд, претендующих на победу в турнире, есть как минимум один представитель России.

Это означает, что восьмой сезон подряд обладателем Кубка Стэнли станет российский игрок. В последний раз россияне оставались без трофея в сезоне 2014/2015, когда чемпионами стали "Чикаго Блэкхокс". В предыдущем сезоне "Колорадо Лавин", представленный Валерием Ничушкиным, завоевал титул чемпиона.

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