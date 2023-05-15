Сборная России по футболу может сыграть с Камеруном 15 июня в Москве

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Согласно сообщению "СЭ", товарищеский матч между сборными России и Камеруна, скорее всего, состоится 15 июня в Москве.

Фото: фото с официального сайта

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о ведущихся переговорах с футбольными федерациями азиатских и африканских стран по поводу возможных товарищеских матчей.

Сборная России уже дважды играла с Камеруном. На чемпионате мира 1994 года Россия победила со счетом 6:1. В 2011 году две команды провели товарищеский матч в Зальцбурге, который закончился вничью 0:0. Советская сборная также играла с Камеруном на чемпионате мира 1990 года, где победила со счетом 4:0.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Один на один с Кафановым | Признание Акинфеева, идеальный российский вратарь и долголетие Буффона