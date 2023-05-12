Финал ЛЧ-2023 может быть перенесён из-за выборов в Турции

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Согласно сообщению Daily Mail, финал Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона может быть перенесен из Стамбула в Лиссабон в связи с предстоящими президентскими выборами в Турции.

Фото: google.com

Финал должен был состояться 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Однако УЕФА обеспокоен возможными нарушениями общественного порядка в связи с проведением первого тура президентских выборов в воскресенье, 14 мая.

Хотя УЕФА предпочитает провести финал в Стамбуле, они не могут игнорировать риски, связанные с безопасностью. Финал уже дважды подряд (в 2020 и 2021 годах) откладывался из-за пандемии COVID-19, и УЕФА не хочет откладывать его снова.

Тем не менее, УЕФА неофициально связался с Португальской федерацией футбола, чтобы в случае необходимости запросить "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне в качестве альтернативного места проведения матча.

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