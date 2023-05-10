Коммерческий директор "Зенита" Алексей Пак сообщил, что клуб заработал 150 миллионов рублей на матче 26-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака". Этот матч не только завершился победой "Зенита" со счетом 3:2, но и установил новый рекорд по коммерческой выручке в день матча на "Газпром Арене". Однако определение соответствующих цен на билеты стало более сложной задачей в связи с введением системы идентификации болельщиков, которая свела на нет большинство прежних статистических данных. В результате клубу приходится вручную управлять ценами на билеты в соответствии с ситуацией.
В нынешней ситуации предложение бесплатных билетов для привлечения людей на стадион является разумной тактикой. С появлением новых требований к посещению футбольных матчей клуб должен предложить дополнительные услуги, чтобы компенсировать возможные неудобства. По мнению Алексея Пака, при появлении дополнительных требований к посещению футбольных матчей необходимо предоставлять дополнительные услуги, чтобы компенсировать возможный дискомфорт. Это заявление он сделал в интервью телеканалу "Матч ТВ".
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