"Зенит" заработал 150 млн рублей на чемпионском матче со "Спартаком"

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Коммерческий директор "Зенита" Алексей Пак сообщил, что клуб заработал 150 миллионов рублей на матче 26-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака". Этот матч не только завершился победой "Зенита" со счетом 3:2, но и установил новый рекорд по коммерческой выручке в день матча на "Газпром Арене". Однако определение соответствующих цен на билеты стало более сложной задачей в связи с введением системы идентификации болельщиков, которая свела на нет большинство прежних статистических данных. В результате клубу приходится вручную управлять ценами на билеты в соответствии с ситуацией.

Фото: metaratings. ru/news/zenit-zarabotal-949-mln-rublei-prizovykh-v-sezone-2022-23-iz-nikh-815-mln-za-chempionstvo-249253/

В нынешней ситуации предложение бесплатных билетов для привлечения людей на стадион является разумной тактикой. С появлением новых требований к посещению футбольных матчей клуб должен предложить дополнительные услуги, чтобы компенсировать возможные неудобства. По мнению Алексея Пака, при появлении дополнительных требований к посещению футбольных матчей необходимо предоставлять дополнительные услуги, чтобы компенсировать возможный дискомфорт. Это заявление он сделал в интервью телеканалу "Матч ТВ".

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«Зенит» – «Спартак». Обзор матча | РПЛ 2022/23