По мнению Гуса Хиддинка, Сергей Семак сможет успешно тренировать любую европейскую команду

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Sport24 имел честь взять интервью у бывшего тренера сборной России Гуса Хиддинка, который высоко отозвался о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке. Хиддинк поделился своим убеждением, что Семак способен тренировать любую европейскую команду с тем же успехом, которого он добился в "Зените". Более того, Хиддинк выразил любопытство посмотреть на работу Семака за рубежом.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Одним из заметных достижений Семака является то, что "Зенит" выиграл свой пятый чемпионский титул подряд. Эта победа стала не только пятым титулом подряд, но и десятым в истории, включая чемпионаты, выигранные в советское время.

По количеству чемпионских титулов, завоеванных в национальном чемпионате, Семак превзошел бывшего тренера "Алании" и ЦСКА Валерия Газзаева. Газзаев выигрывал чемпионат России четыре раза — в 1995, 2003, 2005 и 2006 годах. Однако единственный тренер в российской истории, который выиграл больше титулов, чем Семак, — это бывший тренер "Спартака" Олег Романцев, который побеждал восемь раз в период с 1992 по 2001 год.

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СЕМАК - главная легенда русского футбола