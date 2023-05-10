Sport24 имел честь взять интервью у бывшего тренера сборной России Гуса Хиддинка, который высоко отозвался о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке. Хиддинк поделился своим убеждением, что Семак способен тренировать любую европейскую команду с тем же успехом, которого он добился в "Зените". Более того, Хиддинк выразил любопытство посмотреть на работу Семака за рубежом.
Одним из заметных достижений Семака является то, что "Зенит" выиграл свой пятый чемпионский титул подряд. Эта победа стала не только пятым титулом подряд, но и десятым в истории, включая чемпионаты, выигранные в советское время.
По количеству чемпионских титулов, завоеванных в национальном чемпионате, Семак превзошел бывшего тренера "Алании" и ЦСКА Валерия Газзаева. Газзаев выигрывал чемпионат России четыре раза — в 1995, 2003, 2005 и 2006 годах. Однако единственный тренер в российской истории, который выиграл больше титулов, чем Семак, — это бывший тренер "Спартака" Олег Романцев, который побеждал восемь раз в период с 1992 по 2001 год.
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