Будапештский футбольный клуб "Ференцварош" второй год подряд завоевывает титул чемпиона Венгрии, причем делает это досрочно. Во главе команды стоял ее тренер Станислав Черчесов, российский тактик с острым взглядом на игру.
Ближайший соперник "Ференцвароша", "Кечкемет", потерпел поражение в попытке обогнать команду Черчесова, проиграв "Хонведу" со счетом 0:1 в стартовом матче 30-го тура. Этот результат поставил точку, так как "Ференцварош" уже обеспечил себе непреодолимое преимущество.
"Зеленые орлы", как их ласково называют, проведут свой первый матч в качестве чемпионов 6 мая против "Кишварды". Матч пройдет на их домашнем поле в Будапеште, начало в 20:45 по МСК.
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