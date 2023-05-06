"Ференцварош" второй раз подряд стал чемпионом Венгрии по футболу

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Будапештский футбольный клуб "Ференцварош" второй год подряд завоевывает титул чемпиона Венгрии, причем делает это досрочно. Во главе команды стоял ее тренер Станислав Черчесов, российский тактик с острым взглядом на игру.

Фото: ru.fifa. com

Ближайший соперник "Ференцвароша", "Кечкемет", потерпел поражение в попытке обогнать команду Черчесова, проиграв "Хонведу" со счетом 0:1 в стартовом матче 30-го тура. Этот результат поставил точку, так как "Ференцварош" уже обеспечил себе непреодолимое преимущество.

"Зеленые орлы", как их ласково называют, проведут свой первый матч в качестве чемпионов 6 мая против "Кишварды". Матч пройдет на их домашнем поле в Будапеште, начало в 20:45 по МСК.

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