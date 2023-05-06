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КДК РФС наказал махачкалинское "Динамо" техническим поражением за нарушение регламента

1:26
Спорт

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц недавно сделал заявление по поводу матча между махачкалинским "Динамо" и "Уфой". По словам Григорьянца, "Динамо" потерпело техническое поражение (0:3) в матче Первой лиги против "Уфы" из-за несоблюдения командой лимита игроков. В течение всего игрового времени матча первого дивизиона на поле должен находиться футболист, родившийся в 2001 году или позже. Причиной технического поражения стало то, что в течение шести минут игрового времени вместо молодого футболиста, как того требует регламент турнира, на поле выходил иностранный игрок.

КДК РФС наказал махачкалинское "Динамо" техническим поражением за нарушение регламента
Фото: Соц.сети РФС

В ходе встречи, в которой участвовали представители "Уфы" и генеральный директор махачкалинского "Динамо", было установлено, что на 65-й минуте была произведена замена молодого футболиста. Однако в течение шести минут, прежде чем произвести необходимую замену, команда выпустила вместо него иностранного игрока. В результате был нарушен регламент турнира.

После долгих обсуждений было принято решение аннулировать результат матча Первой лиги между "Уфой" и махачкалинским "Динамо". Кроме того, "Динамо" было присуждено поражение со счетом 0:3 и условный штраф в размере 100 000 рублей.

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Как работает КДК РФС | РФС ТВ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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