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Хорхе Карраскаль занял первое место в международном рейтинге дриблёров

1:00
Спорт

CIES Football Observatory, авторитетный международный исследовательский центр в области спорта, недавно представил свой всеобъемлющий рейтинг лучших футболистов мира в возрасте 23 лет и старше, основанный на их мастерстве дриблинга. На вершине рейтинга расположился Хорхе Карраскаль, мастерский полузащитник из московского ЦСКА, чьи исключительные навыки позволили ему занять заслуженное первое место.

Хорхе Карраскаль занял первое место в международном рейтинге дриблёров
Фото: cskanews. ru/news/2629-tretiy-sbor-cska-den-8-fotografii.php

Этот футболист демонстрирует замечательный дриблинг в среднем один раз в 12 минут и 14 секунд, добиваясь успеха в 68,8% своих попыток. Среди кандидатов на попадание в этот уважаемый список с жесткой конкуренцией, талант Карраскаля превосходит таких грозных соперников, как Джек Грилиш из "Манчестер Сити", Лерой Сане из "Баварии", Лионель Месси из ПСЖ, Рафаэль Леао из "Милана" и Ясин Брахими из "Аль-Гарафа".

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Хорхе Карраскаль: Спасибо Клубу за внимание и заботу о каждом игроке
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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