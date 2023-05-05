По сообщению RB Sport, Ари, бывший нападающий ФК "Краснодар", недавно выразил свое глубокое восхищение владельцем клуба Сергеем Галицким. Ари заявил, что Галицкий служит для него значительным источником вдохновения в жизни и что он старается идти по его стопам, делая в Бразилии то же самое, что Галицкий делает в России.
Ари даже предложил Галицкому подумать о том, чтобы баллотироваться в президенты России, на что Галицкий ответил, что он уже стар и сосредоточен на футболе. Тем не менее, Ари твердо уверен, что Галицкий стал бы исключительным президентом России, если бы ему предоставили такую возможность.
Ари выступал за ФК "Краснодар" с 2013 по 2016 год, а затем перешел на правах аренды в московский "Локомотив". Однако по окончании сезона 2017/2018 он вернулся в краснодарский клуб. Несмотря на свою страсть к клубу и его владельцу, Ари покинул ФК "Краснодар" в 2022 году.
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