Ари предложил Сергею Галицкому стать президентом России

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

По сообщению RB Sport, Ари, бывший нападающий ФК "Краснодар", недавно выразил свое глубокое восхищение владельцем клуба Сергеем Галицким. Ари заявил, что Галицкий служит для него значительным источником вдохновения в жизни и что он старается идти по его стопам, делая в Бразилии то же самое, что Галицкий делает в России.

Фото: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/4/82/755187776570824.jpg

Ари даже предложил Галицкому подумать о том, чтобы баллотироваться в президенты России, на что Галицкий ответил, что он уже стар и сосредоточен на футболе. Тем не менее, Ари твердо уверен, что Галицкий стал бы исключительным президентом России, если бы ему предоставили такую возможность.

Ари выступал за ФК "Краснодар" с 2013 по 2016 год, а затем перешел на правах аренды в московский "Локомотив". Однако по окончании сезона 2017/2018 он вернулся в краснодарский клуб. Несмотря на свою страсть к клубу и его владельцу, Ари покинул ФК "Краснодар" в 2022 году.

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Галицкий. Большое интервью. Футбол, наследие и любовь к Краснодару. КШ #71