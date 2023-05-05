Лионель Месси получил официальное предложение от клуба "Аль-Хиляль"

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

По сообщениям агентства Reuters, Лионель Месси, нападающий ПСЖ, получил официальное предложение от клуба Аль-Хиляль, выступающего в лиге Саудовской Аравии. Похоже, что это единственное предложение, которое Месси получил на данный момент. Интересно, что решение ПСЖ отстранить Месси от работы связано не только с его поездкой в Саудовскую Аравию, а скорее с его критикой проекта ПСЖ и намерением не продолжать сотрудничество с клубом в предстоящем сезоне.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

С 2021 года, после перехода из "Барселоны", Месси стал неотъемлемым игроком команды ПСЖ. В настоящее время контракт 35-летнего нападающего с парижским клубом истекает по окончании текущего сезона.

В этом сезоне Лиги 1 Месси внес ценный вклад в развитие команды, приняв участие в 28 матчах, забив 15 голов и отдав 15 результативных передач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПЕРВАЯ ТРАНСФЕРНАЯ БОМБА РЕАЛА! МЕССИ ВСЕХ ОБМАНУЛ И УХОДИТ К ШЕЙХАМ? | СВЕЖИЕ ТРАНСФЕРЫЕ СЛУХИ 2023