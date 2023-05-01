Гонщик Формулы-1 едва не сбил фотографов на Гран-при Азербайджана

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На Гран-при Азербайджана французский гонщик Эстебан Окон едва избежал опасного столкновения с группой фотографов и представителей СМИ на пит-лейн, когда попытался совершить решающий пит-стоп для замены шин на последнем круге гонки. Фотографы, с нетерпением готовившиеся к ожидаемому прибытию победителя гонки Серхио Переса, преградили путь Окону, подвергая его риску дисквалификации.

Это было разочаровывающее завершение сложной гонки для Окона, который уже стартовал с пит-лейн из-за нарушения правила закрытого парка. Несмотря на все усилия, альпийский гонщик смог занять лишь 15-е место.

Настоящим героем дня стал мексиканский гонщик Серхио Перес, который не только выиграл основную гонку, но и спринт накануне. Пилот Ferrari Шарль Леклерк также отличился в этот день, завоевав свой первый подиум в сезоне и заняв заслуженное третье место.

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