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Юрген Клопп получил повреждение во время празднования гола "Ливерпуля"

0:53
Спорт

Атмосфера на стадионе "Энфилд" накалилась до предела, когда главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп упал на землю, получив травму во время празднования победного гола своей команды на последней минуте.

Юрген Клопп получил повреждение во время празднования гола "Ливерпуля"

Толпа взорвалась от радости, когда "Ливерпуль" одержал победу над своими соперниками со счетом 4:3, оставив стадион залитым морем красно-белых цветов. После матча Клопп пообщался с BBC и признался, что не уверен, какая мышца — икроножная или бедренная — вызывает у него боль.

Благодаря победе "Ливерпуль" удерживается на пятом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 56 очков. Между тем, "Тоттенхэм Хотспур" отстает от них на шестом месте, имея в своем активе 54 очка.

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ОТ НЕУДАЧНИКА ДО ПОБЕДИТЕЛЯ. ИСТОРИЯ ЮРГЕНА КЛОППА - GOAL24
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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