Каку прокомментировал появление Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии

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Полузащитник клуба "Аль-Таавун" Алехандро Ромеро Гамарра, также известный как Каку, недавно рассказал о том, как приезд Криштиану Роналду, знаменитого португальского нападающего, оказал значительное влияние на чемпионат Саудовской Аравии, как в плане привлечения болельщиков, так и в плане интенсивности соревнований. Каку подчеркнул всемирную популярность Роналду и его статус одного из величайших футболистов всех времен, а также описал встречу с ним как невероятный опыт.

В послематчевой беседе с Роналдо Каку узнал, что форвард получает огромное удовольствие от пребывания в Саудовской Аравии, но при этом осознает сложный характер лиги. Переход Роналдо в "Аль-Наср" в 2023 году придал чемпионату еще большее оживление, ведь в этом сезоне он забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах во всех соревнованиях.

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