Татьяна Тарасова не считает выступление под нейтральным флагом — предательством Родины

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Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию, ответила на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который сравнил выступление на Олимпийских играх под нейтральным флагом с предательством родины.

Тарасова заявила:

"Родину предавать не нужно. Предательство и участие в Олимпиаде под нейтральным флагом — это разные вещи. Мы уже участвовали под нейтральным флагом, после флаг нам возвращали", — цитирует "РБК Спорт".

В среду, 26 апреля, Чернышенко заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) предъявил российским спортсменам унизительный ультиматум, призывая их "предать Родину" в обмен на участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

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