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Игорь Шалимов: цель "Зенита" в Ростове — не проиграть

1:45
Спорт

Российский тренер Игорь Шалимов поделился своими мыслями о матче 23-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом", который завершился безголевой ничьей.

Игорь Шалимов: цель "Зенита" в Ростове — не проиграть

Хотя матч был преподнесен как битва за чемпионство, Шалимов считает, что одна команда сильнее остальных, а три команды борются за третье место.

""Зенит" приехал на матч, чтобы не проиграть, и сыграл соответственно, минимизировав риски и сохранив простоту. Они не пытались создавать моменты и просто выбивали мяч вперед, но вратарь "Ростова" Осипенко спасал все, что ему бросали. Петербург не прессинговал соперника, и не было заметно, что "Зенит", несмотря на преимущество, играл с целью экономии сил. Тем не менее, Зенит имел три момента во время игры. "Ростов", напротив, выложился полностью, как и ожидалось от молодой команды."

Шалимов считает, что Кассирер провел неудачный матч за "Зенит":

"Дело не в том, что он не забил, а в том, что во втором тайме он дважды подряд потерял владение мячом, что расстроило его команду."

Что касается спорного момента, когда мяч был заброшен на поле с трибун, Шалимов считает, что игру надо было останавливать. Если бы он был на месте Дугласа Сантоса, который продолжал играть, он бы остановился и отнес второй мяч обратно к стойке собственных ворот. Шалимов задается вопросом, как бы поступил в этой ситуации судья Карасев, и считает странным, что помощник судьи не оказал помощи. По мнению Шалимова, второй мяч отвлек Сантоса и нарушил его концентрацию.

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РОСТОВ — ЗЕНИТ: все моменты за минуту
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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