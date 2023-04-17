"Ак Барс" одержал уверенную победу над московским ЦСКА в первом матче финальной серии кубка Гагарина

Первая игра финала Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 состоялась на стадионе "Татнефть-Арена" в Казани, где местная команда "Ак Барс" сразилась с московским ЦСКА. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев (1:1, 1:0, 2:0).
Благодаря этой победе "Ак Барс" повел в серии 1-0. Следующая игра состоится в Казани через два дня, 19 апреля.
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