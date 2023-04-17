"Ак Барс" одержал уверенную победу над московским ЦСКА в первом матче финальной серии кубка Гагарина

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Первая игра финала Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 состоялась на стадионе "Татнефть-Арена" в Казани, где местная команда "Ак Барс" сразилась с московским ЦСКА. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев (1:1, 1:0, 2:0).

Артем Лукоянов забил на седьмой минуте, когда "Ак Барс" остался в меньшинстве.

забил на седьмой минуте, когда "Ак Барс" остался в меньшинстве. Михаил Григоренко сравнял счет для ЦСКА на 15-й минуте.

сравнял счет для ЦСКА на 15-й минуте. На 23-й минуте Станислав Галиев в большинстве вывел "Ак Барс" вперед.

в большинстве вывел "Ак Барс" вперед. Дмитрий Воронков забил третий гол за "Ак Барс" на 48-й минуте

забил третий гол за "Ак Барс" на 48-й минуте Кирилл Панюков добавил четвертый на 53-й минуте.

Благодаря этой победе "Ак Барс" повел в серии 1-0. Следующая игра состоится в Казани через два дня, 19 апреля.

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