Синдром сидячего спортсмена: какие домашние занятия нивелируют достижения в спорте

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Большинство людей, участвующих в любительских спортивных мероприятиях, таких как велогонка, бег или плавание, проводят не менее часа в день, занимаясь спортом. Но то, что они делают в свободное от спорта время, также может сказаться на физической подготовке.

Если вы не профессиональный спортсмен, который получает деньги за тренировки, то вы можете страдать от состояния, которое называют "синдромом сидячего спортсмена".

В спортивном сообществе сидячий спортсмен определяется как человек, который занимается регулярными упражнениями, но остальное время проводит пассивно:

сидит за компьютером,

смотрит телевизор,

отдыхает на диване.

Это может снижать преимущества, полученные во время занятий спортом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.