Футболист из Венесуэлы Понсе о Кадырове: отличный человек

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший игрок грозненского клуба "Ахмат" венесуэлец Андрес Понсе поделился своим мнением о главе Чечни Рамзане Кадырове.

"Отличный человек, который каждый день, когда ему было удобно, мог посещать тренировки "Ахмата". Его присутствие на домашнем матче имело огромное значение для каждого игрока клуба", — приводит слова Понсе Sport24.

Спортсмен признался, что общался с Кадыровым недостаточно для того, чтобы оценить его как личность. При этом он признал, что чеченский лидер вносит "колоссальный" вклад в клуб "Ахмат" и его футболистов, которые, в свою очередь, очень дорожат мнением Кадырова.

Понсе рассказал, что Кадыров делал некоторым игрокам дорогие подарки в виде машин и других ценностей, но он в число этих счастливчиков не попал, но ему и остальным за победы давали премиальные.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кадыров лишил "Терек" дома