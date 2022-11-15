Роналду после скандала с МЮ назвал себя самым популярным в мире

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал, что думает о критике после громкого интервью о ситуации в клубе. Португалец ранее заявил, что команда предала его, а главный тренер Эрик тен Хаг не вызывает у него уважения.

"Я самый популярный в соцсетях на этой планете, поэтому не удивлён, что обо мне говорят. У людей есть своё мнение, но они не знают, что происходит внутри клуба или в моей жизни. Они не могут слушать только одну сторону, моё мнение тоже нужно учитывать", - заявил португалец The Sun.

По сведениям британских таблоидов, МЮ после скандала оштрафует Роналду, а его юристы уже работают над расторжением контракта. Следующим клубом 37-летнего форварда называют "Баварию".

Сам футболист готовится к ЧМ-2026, который стартует 20 ноября в Катаре. Сборная Португалии в группе Н сыграет против Уругвая, Ганы и Южной Кореи.