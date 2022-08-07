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"Динамо" выиграло в Самаре и поднялось на четвертое место

Спорт

В матче 4 тура РПЛ московское "Динамо" на выезде в Самаре обыграло "Крылья Советов" — 2:0.

"Динамо" выиграло в Самаре и поднялось на четвертое место

Мячи в ворта хозяев забили защитник Роберто Фернандес и форвард Вячеслав Грулёв.

Бело-голубые, набрав 8 очков, поднялись на 5 место в турнирной таблице. "Крылышки" с четырьмя очками замыкают "десятку". Впереди всех извечные соперники динамовцев — ЦСКА и "Спартак". У них по 10 очков.

Следующую игру "Динамо" проводит дома. Соперником будет "Краснодар".

Крылья Советов (Самара) — Динамо (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Фернандес, 13; Грулёв, 60.

Крылья Советов: Ломаев, Евгеньев (Барач, 72), Горшков, Солдатенков, Бейл (Гапонов, 87), Витюгов, Соколов (Хубулов, 72), Ежов, Коваленко, Глушенков (Липовой, 86), Цыпченко (Шитов, 72).

Динамо: Шунин, Паршивлюк (Гладышев, 86), Сазонов, Фернандес, Скопинцев (Макаров, 74), Лесовой (Карапузов, 75), Моро, Гонгадзе, Смолов, Грулёв, Тюкавин (Лаксальт, 59).

Жёлтые карточки: Витюгов (КС) — Фернандес, 54; Паршивлюк, 82 (Д).

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Автор: Дмитрий Плотников
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