Известный тележурналист Дмитрий Губерниев заявил, что российские спортсмены начнут массово менять гражданство. Как подчеркнул комментатор, стране стоит к этому готовиться.
"Спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет", — подчеркнул ведущий.
По его словам, подобные изменения произойдут перед олимпиадами.
Ранее российские теннисисты Андрей Рублёв и Дарья Касаткина допустили смену гражданства из-за ограничительных мер против РФ. Как подчеркнула спортсменка, граждане нашей страны в этой сфере стали "отшельниками".
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