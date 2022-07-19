Губерниев предупредил о массовой смене гражданства со стороны спортсменов из РФ

Известный тележурналист Дмитрий Губерниев заявил, что российские спортсмены начнут массово менять гражданство. Как подчеркнул комментатор, стране стоит к этому готовиться.

"Спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет", — подчеркнул ведущий.

По его словам, подобные изменения произойдут перед олимпиадами.

Ранее российские теннисисты Андрей Рублёв и Дарья Касаткина допустили смену гражданства из-за ограничительных мер против РФ. Как подчеркнула спортсменка, граждане нашей страны в этой сфере стали "отшельниками".