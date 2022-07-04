Губерниев назвал "показательной поркой" задержание хоккеиста Федотова

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал "показательной поркой" задержание российского хоккеиста Ивана Федотова, которого обвинили в уклонении от службы в армии.

"Это всё напоминает показательную порку. Может, чья-то месть за то, что он собрался в Филадельфию", — приводит его слова RTVI.

Спортивный комментатор напомнил, что Федотов является чемпионом страны в составе ЦСКА, серебряным призёром Олимпийских игр. По мнению Губерниева, хоккеиста не стоило публично задерживать как "опасного преступника".

"Почему его задерживали какие-то люди в штатском? Он что, особо опасный преступник? Наши вооруженные силы без Федотова сейчас сдадут в своей боевой мощи? Он в принципе ничего противозаконного не совершил", — полагает ведущий.

Губерниев назвал ситуацию с хоккеистом "вопиющей" и посетовал на то, что хоккейная общественность "молчит".

На прошлой неделе Федотов был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии, после медицинского обследования в Военно-морском госпитале Санкт-Петербурга его отправили в Североморск. В прошлом сезоне в составе московского ЦСКА он стал чемпионом России, а в мае подписал контракт с американским клубом "Филадельфия".