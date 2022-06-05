Прыгунья Аввакумова: уйду из спорта, когда пойму, что уже не осталось ресурса

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова, взявшая серебро на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине, прокомментировала слухи о завершении своей спортивной карьеры.

Она рассказала интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", при каких обстоятельствах уйдёт из спорта.

"Соревнования — единственное, что меня сейчас спасает и поддерживает. Если пойму, что выработала свой ресурс и больше ничего спорту дать не могу, то объявлю об уходе", — сказала Аввакумова.

Сейчас спортсменка продолжает тренировки и совсем скоро отправится на сбор в Чайковском, где начнётся прыжковая подготовка. Также в планах у блистательной прыгуньи есть выступления в розыгрыше Кубка мира и на Чемпионате мира, однако, как заметила она сама, это уже будет зависеть от политической обстановки в мире.

Ранее стало известно, что сборная России завоевала серебряную медаль в прыжках с трамплина на Олимпиде-2022. Награда стала первой в истории советских и российских прыжков с 1968 года.

Российские летающие лыжники стали вторыми в смешанных командных соревнованиях. Медали завоевали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. Команда набрала 890,3 балла по итогам восьми прыжков (каждый из спортсменов выполнил две попытки).