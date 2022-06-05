Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова, взявшая серебро на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине, прокомментировала слухи о завершении своей спортивной карьеры.
Она рассказала интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", при каких обстоятельствах уйдёт из спорта.
"Соревнования — единственное, что меня сейчас спасает и поддерживает. Если пойму, что выработала свой ресурс и больше ничего спорту дать не могу, то объявлю об уходе", — сказала Аввакумова.
Сейчас спортсменка продолжает тренировки и совсем скоро отправится на сбор в Чайковском, где начнётся прыжковая подготовка. Также в планах у блистательной прыгуньи есть выступления в розыгрыше Кубка мира и на Чемпионате мира, однако, как заметила она сама, это уже будет зависеть от политической обстановки в мире.
Ранее стало известно, что сборная России завоевала серебряную медаль в прыжках с трамплина на Олимпиде-2022. Награда стала первой в истории советских и российских прыжков с 1968 года.
Российские летающие лыжники стали вторыми в смешанных командных соревнованиях. Медали завоевали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. Команда набрала 890,3 балла по итогам восьми прыжков (каждый из спортсменов выполнил две попытки).
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