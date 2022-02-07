Россия взяла сенсационную медаль в прыжках с трамлина на Олимпиаде

Сборная России завоевала серебряную медаль в прыжках с трамплина на Олимпиде-2022. Награда стала первой в истории советских и российских прыжков с 1968 года.

Российские летающие лыжники стали вторыми в смешанных командных соревнованиях. Медали завоевали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. Команда набрала 890,3 балла по итогам восьми прыжков (каждый из спортсменов выполнил две попытки).

Золото в этом виде программы завоевали словенцы Ника Кринжар, Урша Боготай, Тими Зайц и Петер Превц. Команда заработала 1001,5 балла. Команда была фаворитом соревнований и стала единственной, спортсмены которой выполнили все прыжки за 100 метров.

Бронзу в борьбе с японцами неожиданно завоевала сборная Канады — Александрия Лутит, Эбигейл Стрейт, Мэттью Соукап, Маккенз Бойд-Клаус. Североамериканцы набрали 844,6 очка.

Соревнования смешанных команд в прыжках с трамплина стали первыми в истории Олимпийских игр.

В 1968 году на Олимпиаде в Гренобле золото на большом трамплине завоевал Владимир Белоусов.

Сборная России с начала пекинской Олимпиады завоевала семь медалей — две золотые, три серебряные и две бронзовые. Команда занимает второе место в общем зачёте, уступая Швеции (три золота). По количеству медалей россияне опережают другие команды.