Президент России Владимир Путин вручил фигуристке Камиле Валиевой орден Дружбы. Также глава государства поздравил спортсменку с 16-летием, которое она отмечает в понедельник.
Путин отметил высочайшее мастерство российской фигуристки и её вклад в развитие спорта.
"Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, вывела спорт на высоту сложнейшего искусства", — сказал президент.
Валиева поблагодарила главу государства за поддержку российских спортсменов.
"Для меня большая честь в день своего 16-летия получать награду. Спасибо вам, что вы поддерживаете спортсменов", — отметила фигуристка.
Церемония вручения госнаград победителям Олимпийских игр в Пекине проходит в Екатерининском зале Кремля.
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