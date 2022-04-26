Путин наградил орденом фигуристку Валиеву в день её рождения

Президент России Владимир Путин вручил фигуристке Камиле Валиевой орден Дружбы. Также глава государства поздравил спортсменку с 16-летием, которое она отмечает в понедельник.

Путин отметил высочайшее мастерство российской фигуристки и её вклад в развитие спорта.

"Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, вывела спорт на высоту сложнейшего искусства", — сказал президент.

Валиева поблагодарила главу государства за поддержку российских спортсменов.

"Для меня большая честь в день своего 16-летия получать награду. Спасибо вам, что вы поддерживаете спортсменов", — отметила фигуристка.

Церемония вручения госнаград победителям Олимпийских игр в Пекине проходит в Екатерининском зале Кремля.