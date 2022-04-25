Путин: Запад перешёл к террору против России

Неудачные попытки "уничтожить Россию изнутри” вынудили Украину и ее западных кураторов обратиться к террористическим мерам, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры, Путин рассказал, как, по его мнению, изменились приоритеты Европы и США в отношении России и ее спецоперации на Украине за последние несколько недель.

Сначала, по его словам, "высокопоставленные дипломаты в Европе и США” занимались "странной дипломатией”, призывая своих "украинских сателлитов” сделать все возможное, "чтобы победить на поле боя”.

Путин, по-видимому, имел в виду недавнее противоречивое заявление высокопоставленного дипломата ЕС Жозепа Борреля, который после своего визита в Киев заявил, что "эта война будет выиграна на поле боя”. Во время разговора на прошлой неделе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем Путин указал на "безответственные заявления представителей ЕС о необходимости урегулирования ситуации на Украине военным путем.”

По мнению российского президента, с тех пор Запад изменил свою цель.

"… Понимая, что это невозможно, они пытаются достичь другой цели — расколоть российское общество, уничтожить Россию изнутри. Но и здесь есть загвоздка; это тоже не сработало”, — сказал Путин.

По его мнению, российское общество "проявило зрелость, солидарность" и поддерживает свои вооруженные силы и усилия "по обеспечению окончательной безопасности России и помощи людям, живущим на Донбассе.”

"После фиаско в медиаполе, — заявил Путин, — Запад обратился к террору, к организации убийства наших журналистов”.

Напомним, в понедельник ФСБ заявила, что задержана группа неонацистов, которым СБУ поручила убить популярного российского телеведущего и журналиста Владимира Соловьева. Киев отрицает какую-либо роль в организации покушения.