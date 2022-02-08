Историческая медаль: российская саночница Татьяна Иванова взяла бронзу в Пекине

Российская саночница Татьяна Иванова выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка принесла десятую медаль России на Олимпиаде. Кроме того, эта награда Ивановой — историческая для женского санного спорта в стране. В одноместном женском катании медали были только у советских спортсменок. Так, Вера Зозуля завоевала золото в 1980 году на Олимпийских Играх в американском Лейк-Плэсиде, а Ингрида Амантова тогда же стала третьей.

Сегодня первое место досталось немке Натали Гайзенбергер, а серебро получила её соотечественница Анна Беррейтер.

Ранее российский лыжник Александр Терентьев занял третье место в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен