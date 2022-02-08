Российская саночница Татьяна Иванова выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине.
Спортсменка принесла десятую медаль России на Олимпиаде. Кроме того, эта награда Ивановой — историческая для женского санного спорта в стране. В одноместном женском катании медали были только у советских спортсменок. Так, Вера Зозуля завоевала золото в 1980 году на Олимпийских Играх в американском Лейк-Плэсиде, а Ингрида Амантова тогда же стала третьей.
Сегодня первое место досталось немке Натали Гайзенбергер, а серебро получила её соотечественница Анна Беррейтер.
Ранее российский лыжник Александр Терентьев занял третье место в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.
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