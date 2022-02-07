На Олимпийских играх-2022 в Пекине 8 февраля, разыгрывается 10 комплектов медалей.

Вот расписание всех соревнований.

8 февраля, вторник (МСК)

Фигурное катание

04.15 Мужчины. Короткая программа

Сорная России: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.

Фристайл

5.00 Женщины. Биг-эйр

Россия: Анастасия Таталина.

Скелетон

7.40 Женщины. Тренировочные заезды

Россия: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.

Двоеборье

10.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки

Россия: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.

Лыжи

11.00 Женщины. Спринт. Квалификация

Россия: Наталья Непряева, Христина Мацокина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

11.50 Мужчины. Спринт (с). Квалификация

Россия: Александр Большунов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Артем Мальцев.

13.30 Женщины. Спринт (с). 1/4 финала

13.55 Мужчины. Спринт (с). 1/4 финала

14.25 Женщины. Спринт (с). 1/2 финала

14.35 Мужчины. Спринт (с). 1/2 финала

14.47 Женщины. Спринт (с). Финал

15.00 Мужчины. Спринт (с). Финал

Биатлон

11.30 Мужчины. Индивидуальная гонка

Россия: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков.

Коньки

13.30 Мужчины. 1500 метров

Россия: Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов.

Сани

14.30 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды

Россия: Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.

14.50 Женщины. 3-я попытка

16.35 Женщины. 4-ая попытка

Россия: Виктория Демченко, Татьяна Иванова.

10.20 Мужчины. Тренировочные заезды

Россия: Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.

Сноуборд

5.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

РФ: Милена Быкова, София Надыршина, Полина Смоленцова, Наталия Соболева.

6.07 Мужчины. Параллельный гигантский слалом

Россия: Дмитрий Карлагачев, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Вик Уайлд.

9.30 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финалы

9.48 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финалы

Хоккей

16.10 Женщины. Групповой турнир

Финляндия — РОССИЯ

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