На Олимпийских играх-2022 в Пекине 8 февраля, разыгрывается 10 комплектов медалей.
Вот расписание всех соревнований.
8 февраля, вторник (МСК)
Фигурное катание
04.15 Мужчины. Короткая программа
Сорная России: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.
Фристайл
5.00 Женщины. Биг-эйр
Россия: Анастасия Таталина.
Скелетон
7.40 Женщины. Тренировочные заезды
Россия: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.
Двоеборье
10.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки
Россия: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.
Лыжи
11.00 Женщины. Спринт. Квалификация
Россия: Наталья Непряева, Христина Мацокина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.
11.50 Мужчины. Спринт (с). Квалификация
Россия: Александр Большунов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Артем Мальцев.
13.30 Женщины. Спринт (с). 1/4 финала
13.55 Мужчины. Спринт (с). 1/4 финала
14.25 Женщины. Спринт (с). 1/2 финала
14.35 Мужчины. Спринт (с). 1/2 финала
14.47 Женщины. Спринт (с). Финал
15.00 Мужчины. Спринт (с). Финал
Биатлон
11.30 Мужчины. Индивидуальная гонка
Россия: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков.
Коньки
13.30 Мужчины. 1500 метров
Россия: Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов.
Сани
14.30 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды
Россия: Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.
14.50 Женщины. 3-я попытка
16.35 Женщины. 4-ая попытка
Россия: Виктория Демченко, Татьяна Иванова.
10.20 Мужчины. Тренировочные заезды
Россия: Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.
Сноуборд
5.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
РФ: Милена Быкова, София Надыршина, Полина Смоленцова, Наталия Соболева.
6.07 Мужчины. Параллельный гигантский слалом
Россия: Дмитрий Карлагачев, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Вик Уайлд.
9.30 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финалы
9.48 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финалы
Хоккей
16.10 Женщины. Групповой турнир
Финляндия — РОССИЯ
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