Российский лыжник Терентьев стал бронзовым призёром Олимпиады в Пекине

Российский лыжник Александр Терентьев занял третье место в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

Лидером гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, серебряная медаль досталась итальянцу Федерико Пеллегрино, а "бронзу" получил 22-летний Александр Терентьев. Другой российский спортсмен Артем Мальцев пришёл к финишу пятым.

Для Терентьева это первая Олимпиада. В 2019 году он выиграл золотую медаль на Универсиаде в Красноярске в спринте и смешанной спринтерской эстафете. В прошлом году он стал первым в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Финляндии.

Для норвежца Клебо это олимпийское золото стало четвёртым в карьере. На Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) лыжник взял три золота: в спринте классическим стилем, эстафете 4х10 км и командном спринте.

В настоящее время российская сборная находится на пятой строчке в общекомандном медальном зачете. В копилке сборной России две золотые медали, три серебряные и четыре бронзовых. Топ-3 выглядит следующим образом: Швеция, Нидерланды и Китай.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен