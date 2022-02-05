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Автор Юлия Миленина

Лыжница Непряева принесла российской сборной первую медаль на ОИ в Пекине

Спорт

Российская спортсменка Наталья Непряева стала второй в соревнованиях по скиатлону на Олимпийских играх в Пекине. Она принесла сборной РФ первую медаль.

Лыжница Непряева принесла российской сборной первую медаль на ОИ в Пекине

Золото завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг, а бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

Российская сборная впервые с 2006 года получила медаль в скиатлоне на Олимпийских играх. В этом виде спорта лыжники должны пройти одну половину дистанции классическим ходом, а вторую — коньковым.

26-летняя Непряева впервые участвует в зимней Олимпиаде в индивидуальной дисциплине. В её коллекции есть бронзовая медаль с зимних ОИ в Пхенчхане, а также серебро и две бронзы с чемпионатов мира.

Почётный член МОК Виталий Смирнов сообщил в интервью ТАСС, что медаль Непряевой в Пекине имеет большое психологическое значение для команды. По его словам, теперь можно "выступать, побеждать и добиваться результата".

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Первая РОССИЙСКАЯ МЕДАЛЬ в Пекине-2022!
Автор: Юлия Миленина
Темы наталья непряева
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