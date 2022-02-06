Опять позор: Украинские фигуристы демонстративно игнорировали прокат Валиевой

Даже спортмены из США аплодировали Камиле Валиевой стоя. А фигуристы из Украины сидели с каменными лицами и смотрели в гаджеты.

Командные соревнования в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине дарит немало эмоций. Россияне и американцы сошлись в битве за золото. После первого дня наши отставали от американцев, но фантастический прокат Валиевой вывел россиян в лидеры.

Ей стоя аплодировали все: канадцы, американцы, грузины… Кроме украинцев. Очередной позор?

Выступление ученицы Этери Тутберидзе, за который ей "дали" 90,18 балла, впечатлило всех. Фигуристы из США даже снимали на смартфоны то, что делала Камила на льду. А после проката соперники встали со своих мест и аплодировали россиянке.

Только украинцы демонстративно всё проигнорировали, многие копались в телефоне, делая вид, что вообще ничего не происходит. Камила наверняка видела всё, но не стала комментировать. Она сделала свою работу - приблизила команду к золотой медали.

Ну? а с учетом того, что Марк Кондратюк обошел в произвольной программе Винсента Чжоу из США, помешать нам взять "золото" может только чудо.

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